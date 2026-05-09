В Кемерове парад техники в честь Дня Победы открыл танк Т-60

Москва9 мая Вести.Торжественный марш в честь 81-летия Великой Победы на площади Советов в Кемерове открыл легендарный танк Т-34. Подробности сообщает канал администрации города в "ВК".

Знаменитый советский легкий танк, предназначенный для поддержки пехоты, проехал с копией Знамени Победы. Затем по главной площади Кузбасса прошла колонна барабанщиков Президентского кадетского училища.

Также в торжественном шествии приняли парадные расчеты Кемеровского президентского кадетского училища, ФСИН, МВД, УФССП, МЧС, воспитанников кадетских школ, курсантов филиала Центра "ВОИН" Кемеровской области – Кузбасса.

Одной из главных изюминок торжественного марша стал парад военной техники. По площади Советов проехали сразу три танка Великой Отечественной войны. говорится в сообщении

За ними проследовали легендарные "Катюши", зенитные установки, "сорокапятки", "полуторки", ретро-автомобили и военные мотоциклы.

Завершилось торжественное прохождение маршем сводного оркестра.