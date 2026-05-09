Москва9 мая Вести.В Вологде впервые провели парад военной техники, по улицам проехали легендарные машины времен Великой Отечественной войны (ВОВ), а также современные образцы, которые находятся в распоряжении бойцов Специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.

В колонне проехали: легендарные мотоциклы М-72, которые производились на московском опытном заводе "Искра" с начала 1940 года и прошли дорогами войны с нашими солдатами… Грозная и легендарная БМ-13 "Катюша" — боевая машина реактивной артиллерии, решение строить которую было принято за несколько часов до начала Великой Отечественной войны… Автомобиль ГАЗ-М-20 "Победа"… [который] выпускался с 1946 года и стал культовой моделью в СССР написал он в своем канале в мессенджере MAX

На параде вологжане также увидели советский военный автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-67; американский армейский автомобиль Willys MB, который использовался с лета 1942 года для перевозки командования, санитаров и связистов, а также служили тягачами для противотанковых пушек и минометов; советский легкий разведывательный бронеавтомобиль БА-64, использовавшийся для разведки и поддержки пехоты; модифицированный мотоцикл М-72 с установленным пулеметом Максим; а также автомобиль ГАЗ 69, мотоциклы К-750, многоцелевой автомобиль-топливозаправщик Урал-5557 АТЗ и волонтерские "Нивы", восстановленные и подготовленные для бойцов СВО.

В Вологде прошла акция "Бессмертный полк", в которой приняли участие 12 тысяч человек.

9 мая 2026 года в России празднуется 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный Парад традиционно прошел на Красной площади в Москве. Во всех российских городах также проводятся праздничные мероприятия.