На Сахалине в параде в честь Дня Победы приняли участие свыше 900 человек

Москва9 мая Вести.В Южно-Сахалинске на главной площади областного центра состоялся военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), в мероприятии участвовали более 900 человек, в том числе порядка 300 военнослужащих Минобороны РФ. Парад принимал и. о. командира гвардейского армейского корпуса ВВО полковник Андрей Гречка.

Открыла парад знаменная группа роты почетного караула. На площадь внесли Государственный флаг России и точную копию Знамени Победы, водруженного над рейхстагом в мае 1945 года. За ними торжественным маршем прошел парадный расчет в форме красноармейцев времен Великой Отечественной — с легендарными трехлинейками Мосина в руках.

В параде также приняли участие юнармейцы, воспитанники кадетского корпуса, курсанты учебно-методического центра "Авангард", центра военно-спортивной подготовки "Воин" и представители силовых ведомств Сахалинской области.

Завершили пешую часть парада военный духовой оркестр, Сахалинский детский духовой оркестр "Браво" и музыканты кадетской школы Южно-Сахалинска.