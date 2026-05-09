Москва9 мая Вести.В столице Бурятии на центральной площади состоялся военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), в мероприятии приняли участие около 2 тыс. человек, в том числе свыше 1 тыс. военнослужащих Министерства обороны РФ.

В этом году парад прошел без военной техники, передает ТАСС. Торжественным маршем перед ветеранами, тружениками тыла, жителями и гостями города прошли парадные расчеты. Принимал парад начальник штаба — первый заместитель командующего общевойсковым объединением ВВО Герой России гвардии генерал-майор Владимир Белявский, командовал — заместитель начальника штаба объединения гвардии полковник Евгений Смирнов.

К собравшимся обратился глава республики Алексей Цыденов. "Каждый пятый житель республики — 120 тыс. наших земляков из Бурятии ушли на фронт, 39 тыс. не вернулись домой. Мы всегда будем помнить ратный подвиг героев Великой Отечественной войны", — сказал он.

Цыденов также поблагодарил братский народ Монголии, представители которой были на параде. В этой связи он напомнил, что республика первой пришла на помощь Советскому Союзу, а ее поддержка была искренней и настоящей.