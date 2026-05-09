Москва9 маяВести.Более 1,5 тысяч человек стали участниками парада Победы, который состоялся в центре Екатеринбурга. Подробности рассказал в MAX полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
За парадом наблюдали ветераны ВОВ, труженики тыла, жители Урала. Торжественным маршем прошли военнослужащие, суворовцы, сотрудники Росгвардии, МЧС, ФСИН и МВД.
Участники парада - достойные потомки фронтовиков Великой Отечественной войны, которые с честью выполняют свой воинский долг по защите суверенитета нашей Родиныговорится в сообщении
Из-за мер безопасности в этом году в параде не приняла участие современная военная техника.
Зато по площади проехали машины Победы, в том числе легенда - Т-34рассказал Жога
В годы Великой Отечественной уральские заводы выпустили свыше 25 тысяч этих танков.