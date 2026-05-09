Танк Т-34 принял участие в параде Победы в Екатеринбурге

Москва9 мая Вести.Более 1,5 тысяч человек стали участниками парада Победы, который состоялся в центре Екатеринбурга. Подробности рассказал в MAX полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

За парадом наблюдали ветераны ВОВ, труженики тыла, жители Урала. Торжественным маршем прошли военнослужащие, суворовцы, сотрудники Росгвардии, МЧС, ФСИН и МВД.

Участники парада - достойные потомки фронтовиков Великой Отечественной войны, которые с честью выполняют свой воинский долг по защите суверенитета нашей Родины говорится в сообщении

Из-за мер безопасности в этом году в параде не приняла участие современная военная техника.

Зато по площади проехали машины Победы, в том числе легенда - Т-34 рассказал Жога

В годы Великой Отечественной уральские заводы выпустили свыше 25 тысяч этих танков.