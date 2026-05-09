В акции "Бессмертный полк" приняли участие более 10 тысяч жителей Екатеринбурга

Москва9 мая Вести.Всероссийская акция "Бессмертный полк" 9 мая состоялась в Екатеринбурге. На главную площадь города вышли более 10 тысяч человек, рассказал в MAX губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В каждой российской семье есть герои Великой Отечественной войны. Через поколения передаются истории их жизней и подвигов написал Паслер

Глава региона сообщил, что в его семье, несколько героев Великой Отечественной.

Один из них – прадед Михаил Григорьевич Рагозин. С его портретом я прошел сегодня в "Бессмертном полку" с тысячами уральцев, каждому из которых есть кем гордиться говорится в сообщении

Ранее в Екатеринбурге состоялся парад Победы.