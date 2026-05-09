В Тюмени более 100 тысяч человек приняли участие в "Бессмертном полку"

В Тюмени более 100 тыс. человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" В Тюмени более 100 тысяч человек приняли участие в "Бессмертном полку"

Москва9 мая Вести.В Тюмени в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 100 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор, который также участвовал в шествии.

В акции "Бессмертный полк" приняли участие более ста тысяч горожан… Прошел с портретом своего деда Нестера Павловича Черкасова – фронтовика, гвардии младшего сержанта, отважного воина Красной армии. Победный май 45-го года он встретил в Чехословакии. Был награждён орденом Славы III степени и несколькими медалями. Мой прадед, Павел Яковлевич Черкасов, погиб в 1943 году в Белоруссии написал он в своем канале в мессенджере MAX

Губернатор отметил, что практически в каждой русской семье есть герои, которыми гордятся и помнят, и выразил благодарность победителям, которые сокрушили фашизм и защитили родную землю.

9 мая 2026 года в России празднуется 81-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Главный Парад традиционно прошел на Красной площади в Москве. Во всех российских городах также проводятся праздничные мероприятия.