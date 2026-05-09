В Якутске более 35 тыс. человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Москва9 мая Вести.В Якутске более 35 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", в шествии прошли дети, внуки и правнуки участников Великой отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Бессмертный полк" объединяет поколения и напоминает о великом подвиге нашего народа. В Якутске в шествии приняли участие более 35 000 человек… Это особое чувство единства, благодарности и гордости за поколение, отстоявшее свободу и будущее нашей страны написал он в своем канале в мессенджере MAX

Николаев также принял участие в акции: он вместе с супругой прошел с портретом деда Андрея Титовича Титарова, который воевал под Сталинградом, был пулеметчиком 932-го стрелкового полка 252-й стрелковой дивизии 66-й армии Донского фронта.

Глава Республики отметил, что люди всегда будут благодарны поколению Победителей за мирное небо, возможность жить и строить будущее. Долг россиян — хранить правду о Великой Отечественной войне, помнить имена героев и передавать эту память следующим поколениям.