Почти 105 тысяч человек вышли на шествие "Бессмертного полка" в Приднестровье

Москва10 мая Вести.Порядка 105 тыс. человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Приднестровье, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.

Почти 42 тыс. человек с портретами ветеранов вышли на центральную площадь столицы Приднестровья – орденоносного города Тирасполя.

По предварительным данным, 105 тысяч приднестровцев и гостей республики приняли участие в шествии памяти, миролюбия, дружбы, взаимопонимания, семейных и исторических уз – в шествии "Бессмертного полка" отметил Красносельский

По его словам, люди прибыли из разных уголков не только ПМР, но и мира, чтобы стать частью патриотической акции.

Между тем более 1 млн жителей Санкт-Петербурга поучаствовали в акции "Бессмертный полк".