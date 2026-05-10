Москва10 маяВести.Порядка 105 тыс. человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Приднестровье, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.
Почти 42 тыс. человек с портретами ветеранов вышли на центральную площадь столицы Приднестровья – орденоносного города Тирасполя.
По предварительным данным, 105 тысяч приднестровцев и гостей республики приняли участие в шествии памяти, миролюбия, дружбы, взаимопонимания, семейных и исторических уз – в шествии "Бессмертного полка"отметил Красносельский
По его словам, люди прибыли из разных уголков не только ПМР, но и мира, чтобы стать частью патриотической акции.
Между тем более 1 млн жителей Санкт-Петербурга поучаствовали в акции "Бессмертный полк".