Более 2,5 тысячи человек участвовали в Монреале в акции "Бессмертный полк"

Москва10 мая Вести.Более 2,5 тыс. человек приняли 9 Мая участие в шествии "Бессмертного полка" в канадском Монреале, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Канаде.

В Монреале 9 Мая состоялась одна из крупнейших в Канаде акций "Бессмертный полк". В шествии, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 2,5 тыс. человек приводит ТАСС заявление посольства

Акция началась с митинга-концерта на одной из центральных площадей Монреаля. Со сцены звучали песни военных лет, участники акции выражали благодарность и гордость за поколение победителей.

После концерта многотысячная колонна "Бессмертного полка" с портретами фронтовиков, блокадников и тружеников тыла прошла по одной из главных улиц Монреаля.