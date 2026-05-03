В Вашингтоне прошла акция "Бессмертный полк" Акция "Бессмертный полк" прошла в Вашингтоне

Москва3 мая Вести.Порядка 100 человек приняли 2 мая участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла по случаю Дня Победы в центре Вашингтона, сообщает РИА Новости.

Участие в акции приняли российские соотечественники и американцы, присоединившиеся к мероприятию.

Шествие людей, которые несли портреты ветеранов и участников Великой Отечественной войны, копии Знамени Победы, российские флаги и транспаранты началось в 16.00 от сквера Фаррагут вблизи Белого дома. Затем колонна прошла под песни военных лет к мемориалу Второй мировой войны на Национальной аллее Вашингтона.

Безопасность участников акции по всему маршруту следования обеспечивали автомобили полиции и полицейские на велосипедах.

У мемориала Второй мировой войны шествие встретил оркестр, участники акции исполнили песни, поздравляя друг друга с предстоящим Днем Победы.

Акция 2 мая 2026 года стала второй за последние два года после возвращения Дональда Трампа на пост президента США, мероприятие согласовано с властями Вашингтона.