Более 2 тысяч человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" в Торонто

Москва11 мая Вести.Более 2 тыс. человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" в Торонто, сообщает посольство России в Канаде.

Участники акции несли портреты героев Великой Отечественной войны (ВОВ), исполняли песни военных лет.

Мотоклуб "Русич" также участвовал в акции колонной из 20 мотоциклов.

Завершилось шествие у Мемориала героям ВОВ, где состоялось возложение цветов.

В акции "Бессмертный полк" приняли участие генконсул России в Торонто Владлен Епифанов, советник-посланник посольства Олег Шаповалов, сотрудники посольства и генконсульства. Участникам шествия зачитано поздравление с Днем Победы от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

На праздничном концерте выступили фольклорные ансамбли, гитаристы клуба "Счастье вдруг", певцы. Прозвучали песни военных лет. Акция завершилась фуршетом и военно-полевым пикником.