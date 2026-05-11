Москва11 маяВести.Более 2 тыс. человек участвовали в шествии "Бессмертного полка" в Торонто, сообщает посольство России в Канаде.
Участники акции несли портреты героев Великой Отечественной войны (ВОВ), исполняли песни военных лет.
Мотоклуб "Русич" также участвовал в акции колонной из 20 мотоциклов.
Завершилось шествие у Мемориала героям ВОВ, где состоялось возложение цветов.
В акции "Бессмертный полк" приняли участие генконсул России в Торонто Владлен Епифанов, советник-посланник посольства Олег Шаповалов, сотрудники посольства и генконсульства. Участникам шествия зачитано поздравление с Днем Победы от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
На праздничном концерте выступили фольклорные ансамбли, гитаристы клуба "Счастье вдруг", певцы. Прозвучали песни военных лет. Акция завершилась фуршетом и военно-полевым пикником.