Москва10 маяВести.Шествие "Бессмертного полка" состоялось в боливийском городе Ла-Пас, сообщает посольство России в Боливии в своем Telegram-канале.
Почти 150 человек приняли участие в патриотической акции, в том числе сотрудники посольства России, учащиеся российско-боливийской школы, представители учебных заведений, соотечественники, а также выпускники советских и российских вузовотмечает посольство
Участники акции прошли по улицам Ла-Паса и исполнили песню "День Победы" на русском и испанском языках. Память о Великой Победе продолжает объединять поколения и народы. Необходимо сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям, заявил посол России в Боливии Дмитрий Верченко.
После завершения шествия его участники возложили цветы к памятной табличке, установленной на стене диппредставительства в память о погибших в Великой Отечественной войне.