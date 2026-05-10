Москва10 мая Вести.Шествие "Бессмертного полка" состоялось в боливийском городе Ла-Пас, сообщает посольство России в Боливии в своем Telegram-канале.

Почти 150 человек приняли участие в патриотической акции, в том числе сотрудники посольства России, учащиеся российско-боливийской школы, представители учебных заведений, соотечественники, а также выпускники советских и российских вузов отмечает посольство

Участники акции прошли по улицам Ла-Паса и исполнили песню "День Победы" на русском и испанском языках. Память о Великой Победе продолжает объединять поколения и народы. Необходимо сохранить историческую память и передать ее будущим поколениям, заявил посол России в Боливии Дмитрий Верченко.

После завершения шествия его участники возложили цветы к памятной табличке, установленной на стене диппредставительства в память о погибших в Великой Отечественной войне.