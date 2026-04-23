Москва23 апр Вести.Российское посольство во Франции разработало большой план мероприятий по празднованию Дня Победы. Об этом посол РФ во Франции и Княжестве Монако по совместительству Алексей Мешков рассказал в интервью ИС "Вести".

План включает возложение венков к местам захоронений солдат, уборку кладбищ, а также культурно-массовые мероприятия, отметил дипломат.

У нас действительно разработан большой план мероприятий, но прежде всего, это возложение венков на нашем главном мемориальном кладбище в городе Нуайе-Сен-Мартен… Потом у нас есть памятник советским воинам на парижском кладбище Пер-Лашез, где мы тоже обязательно будем возлагать цветы… Одновременно будут проходить мероприятия культурно-массовые, это в наших двух культурных центрах, их посольство будет проводить … с участием всех посольств стран СНГ рассказал Мешков

Также одним из ключевых событий станет установка памятника женскому партизанскому отряду совместно с представителями из Белоруссии.

Собираемся реализовать это в сентябре – установка памятника женскому партизанскому отряду "Родина" вместе с нашими белорусскими коллегами, потому что в составе этого отряда воевало много как и россиян, так и белорусов. И это, наверное, можно рассматривать как центральное мероприятие по празднованию и по мероприятиям памяти в связи с Днем Победы добавил дипломат

В завершение Мешков сообщил, что по нескольким городам Франции, в том числе и в Париже, пройдут шествия Бессмертного полка.

Ранее стало известно, что акция "Бессмертный полк" в 2026 году пройдет по всей России в гибридном формате.