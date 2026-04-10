Новиков: "Бессмертный полк" пройдет очно и в онлайн-формате в 2026 году

Москва10 апр Вести.В 2026 году акция "Бессмертный полк" пройдет по всей России в гибридном формате. Об этом заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, выступая на заседании итоговой коллегии Росмолодежи в Национальном центре "Россия".

Он пояснил, что формат проведения будет определяться в зависимости от обстановки в регионах и требований безопасности.

Новиков заявил, что перед организаторами стоит задача провести мероприятия ко Дню Победы на высоком уровне, в том числе и саму акцию.

Там, где можно, они пройдут по решению глав субъектов в очном формате. Там, где по соображениям безопасности они будут проводиться онлайн, там мы будем делать все, чтобы сохранить память о подвигах наших дедов и прадедов в онлайн-режиме сказал Новиков

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы окажут материальную помощь ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы. Ее размер составит от 25 тыс. до 70 тыс. рублей.

В прошлом году акция "Бессмертный полк" также проходила в смешанном формате. Очно шествие состоялось в тех городах, где уровень безопасности был признан достаточным при анализе региональных отделений движения и местных властей.