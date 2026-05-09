"Бессмертный полк" по всей России транслируют более 41 тыс. экранов Russ: более 41 тыс. экранов по всей России транслируют "Бессмертный полк"

Москва9 мая Вести.Трансляция всероссийской акции "Бессмертный полк" проходит на нескольких десятках тысяч цифровых экранов в более чем 580 населенных пунктах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы Russ.

Отмечается, что задействованы экраны на улицах, в аэропортах, на вокзалах, в метро, а также сеть экранов в пунктах выдачи заказов Wildberries во всех федеральных округах страны от Южно-Сахалинска до Калининграда.

Ранее о том, что в этом году акция "Бессмертный полк" в России пройдет в электронном формате сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.