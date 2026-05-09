Тысячи петербуржцев начали шествие в составе "Бессмертного полка" Шествие "Бессмертного полка" началось в Санкт-Петербурге

Москва9 мая Вести.В Санкт-Петербурге началось шествие "Бессмертного полка". Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".

Колонна идет с площади Александра Невского по Невскому проспекту.

На мероприятие вышли тысячи горожан – они пришли с портретами своих родственников. На их груди присутствуют георгиевские ленты.

Возглавляет колонну ретромобиль.

Вместе с петербуржцами участие в "Бессмертном полку" принимает и губернатор Александр Беглов.

В субботу также сообщалось об участии в "Бессмертном полку" свыше 100 000 человек в Тюмени.