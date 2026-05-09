Москва9 маяВести.В Санкт-Петербурге началось шествие "Бессмертного полка". Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".
Колонна идет с площади Александра Невского по Невскому проспекту.
На мероприятие вышли тысячи горожан – они пришли с портретами своих родственников. На их груди присутствуют георгиевские ленты.
Возглавляет колонну ретромобиль.
Вместе с петербуржцами участие в "Бессмертном полку" принимает и губернатор Александр Беглов.
В субботу также сообщалось об участии в "Бессмертном полку" свыше 100 000 человек в Тюмени.