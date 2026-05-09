"Бессмертный полк" собрал более 100 тыс. петербуржцев Более 100 тыс. петербуржцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

Москва9 мая Вести.В шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге приняли участие более 100 тысяч человек, также впервые проходит акция "Бессмертный флот". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что в колонне прошел губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.

Губернатор нес на шествии портреты отца – героя Великой Отечественной войны Дмитрия Никитовича Беглова, прошедшего с боями Халхин-Гол, Финскую, Великую Отечественную и Японскую войны, и дяди – героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова, погибшего в 1945 году при взятии Бреслау (теперь это польский город Вроцлав) говорится в сообщении

Волонтеры Победы несли увеличенную копию Знамени Победы. Также участники шествия пронесли растяжку с наименованием республик и регионов СССР, защищавших Ленинград.

Также в Петербурге впервые проходит акция "Бессмертный флот". В акватории Малой Невки проходят суда, оформленные с использованием силуэтов кораблей и подводных лодок Балтийского флота военных лет. На бортах размещены портреты участников Таллинского прорыва в августе 1941 года. В акции принимают участие опытные судоводители, ветераны специальной военной операции, представители духовенства.