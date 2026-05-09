Консул РФ в Анталье: День Победы объединяет всех

Москва9 мая Вести.День Победы объединяет всех людей, независимо от их вероисповедания и национальностей. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный консул России в Анталье Сергей Ветрик.

В Анталье к акции "Бессмертный полк" присоединились россияне, представители консульского корпуса и граждане стран СНГ.

Все мы понимаем, что это самая значимая дата, самое значимое событие в году не только для народов бывшего Советского Союза, но и многих других стран, символизирующий подвиг великого советского народа, подвиг солдата-победителя, который подарил нам всем право на жизнь. Этот праздник объединяет нас независимо от вероисповедания, национальностей, и наши соотечественники будут бережно хранить память о Дне Победы сказал Ветрик

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что День Победы напоминает о ценности мира и человеческих жизней.