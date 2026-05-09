Москва9 мая Вести.Власти Катара оказали содействие российской стороне в праздновании Дня Победы. Об этом ИС "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин.

По его словам, сегодня, 9 мая, в Дохе состоялись акция "Бессмертный полк" и концерт.

Все эти мероприятия проводятся при сотрудничестве с Организацией российских соотечественников. Также хотел бы … сказать несколько слов о катарской стороне, которая всегда оказывает нам полное содействие в проведении подобного рода мероприятий … Нам предоставляют одну из лучших площадок в городе. Все это делается бесплатно, то есть всегда мы имеем полную поддержку со стороны катарских властей, поэтому хотел бы их тоже поблагодарить за это сказал посол

Ранее чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Сергей Вершинин заявил, что День Победы – это напоминание людям о важности борьбы с нацизмом.