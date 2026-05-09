Москва9 маяВести.День Победы напоминает о ценности мира и человеческих жизней. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Текст поздравления размещен на сайте Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ).
Этот священный день напоминает, насколько ценен мир, каждая человеческая жизнь. Мы с чувством огромной благодарности чтим ветеранов, подаривших нам свободу и будущееговорится в поздравлении
Мишустин также выразил восхищение героизмом и стойкостью бойцов спецоперации, которые достойны предков и защищают Родину.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не в силах помешать празднованию Дня Победы.