Москва9 мая Вести.Никто не может помешать празднованию Дня Победы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам после парада на Красной площади в Москве.

По словам Лукашенко, нынешние времена подтверждают устойчивость традиции празднования.

Как показали нынешние времена, минуты и мгновения, никто не сможет помешать празднованию этой великой Победы. Это наше достояние терять нельзя сказал глава Белоруссии

В субботу, 9 мая, Лукашенко присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве. Белорусский лидер шутил, что все равно приехал в Москву, даже если бы президент России Владимир Путин был бы не рад его видеть.