Москва9 маяВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко с иронией отметил, что посетил бы Москву на празднование Дня Победы, даже если бы российский лидер Владимир Путин был не очень доволен таким развитием событий.
Встреча глав государств прошла в Кремле 8 мая, накануне торжеств. В начале мероприятия Путин поблагодарил своего коллегу за визит, обратив внимание на текущую обстановку, в том числе, связанные с безопасностью вопросы.
Российский лидер подчеркнул, что рад видеть Лукашенко, а он в ответ напомнил о значении праздника Победы.
Даже если не рад был видеть, я бы все равно приехалцитирует РИА Новости президента Белоруссии
В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество и актуальные мировые проблемы.
Ранее Путин провел встречи с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым, которые также решили лично посмотреть парад Победы на Красной площади.
После завершения общения главы всех четырех государств направились на рабочий ужин.