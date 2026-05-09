Лукашенко с юмором прокомментировал свой визит в Москву перед 9 Мая Лукашенко: я бы все равно приехал в Москву, даже если бы Путин был не рад

Москва9 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко с иронией отметил, что посетил бы Москву на празднование Дня Победы, даже если бы российский лидер Владимир Путин был не очень доволен таким развитием событий.

Встреча глав государств прошла в Кремле 8 мая, накануне торжеств. В начале мероприятия Путин поблагодарил своего коллегу за визит, обратив внимание на текущую обстановку, в том числе, связанные с безопасностью вопросы.

Российский лидер подчеркнул, что рад видеть Лукашенко, а он в ответ напомнил о значении праздника Победы.

Даже если не рад был видеть, я бы все равно приехал цитирует РИА Новости президента Белоруссии

В ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество и актуальные мировые проблемы.

Ранее Путин провел встречи с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым, которые также решили лично посмотреть парад Победы на Красной площади.

После завершения общения главы всех четырех государств направились на рабочий ужин.