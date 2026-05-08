Путин встретился с Лукашенко в Кремле по случаю празднования 9 Мая

Москва8 мая Вести.В Кремле проходит встреча президента РФ Владимира Путина с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер отметил, что 9 Мая стал главным праздником для обеих стран.

Белорусский лидер вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. говорится в материалах

Путин добавил, что территория Белоруссии является одной из наиболее пострадавших за годы войны.

Ранее помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия не отправляла отдельным иностранным лидерам специальных приглашений на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.