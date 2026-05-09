Москва9 мая Вести.В Кремле проходит рабочий ужин с участием президентов России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Об этом написал Telegram-канал "Пул первого", который в ряде СМИ называют близким к пресс-службе главы белорусского государства.

Мероприятие состоялось вскоре после завершения встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, к которым присоединились лидеры Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.

Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Россия не отправляла отдельным иностранным лидерам специальных приглашений на торжества по случаю празднования 81-й годовщины Победы.