Ушаков подтвердил визит Токаева и Мирзиёева в Москву на 9 мая

Москва8 мая Вести.Президент России Владимир Путин в пятницу вечером пообщается с главами Казахстана, Узбекистана и Белоруссии Касым-Жомартом Токаевым, Шавкатом Мирзиёевым и Александром Лукашенко в ходе дружеского обеда. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он подтвердил участие президентов в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

Президент России Владимир Владимирович Путин сегодня вечером пообщается с ними [Токаевым и Мирзиёевым] и Александром Григорьевичем Лукашенко в ходе дружеского обеда, а также проведет двусторонние встречи сказал Ушаков

Помощник президента добавил, что 9 мая лидеры вместе будут присутствовать на параде Победы на Красной площади, примут участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата, а также в других торжественных мероприятиях.

Ранее Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в Москву на празднование Дня Победы. Среди прочих в российскую столицу приедут президент Абхазии Бадра Гунба, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Позже стало известно, что Токаев и Мирзиёев также примут участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая.