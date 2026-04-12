Лукашенко в разговоре с Путиным подтвердил свое участие в параде Победы в Москве

Лукашенко подтвердил свое участие в параде Победы в Москве

Москва12 апр Вести.Президент Белоруссии в ходе телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным подтвердил, что примет участие в параде в Москве по случаю Дня Победы. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что российский и белорусский лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись поздравлениями по случаю Пасхи. Путин и Лукашенко также обсудили сотрудничество РФ и Белоруссии и ряд международных вопросов, подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.