Москва6 мая Вести.Граждане России относятся к ветеранам Великой Отечественной войны с чувством огромной благодарности и восхищаются бойцами специальной военной операции (СВО). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении по случаю предстоящего Дня Победы, его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что День Победы напоминает, насколько ценен мир и каждая человеческая жизнь.

Мы с чувством огромной благодарности чтим ветеранов, подаривших нам свободу и будущее. Восхищаемся героизмом, стойкостью бойцов специальной военной операции сообщил Мишустин

Накануне зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал День Победы главным государственным праздником России. Он отметил, что россияне равняются на героев прошлого, которые защитили страну от фашизма.

Между тем в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские Вооруженные силы предпримут все меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий по случаю Дня Победы.