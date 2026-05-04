ВС РФ примут меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий на 9 мая

ВС РФ предпримут все меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий ВС РФ примут меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий на 9 мая

Москва4 мая Вести.Вооруженные силы РФ предпримут все меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий к 9 мая, заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве заявили, что обратили внимание на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу парада Победы в Москве.

В Минобороны предостерегли Украину от агрессивных действий в день празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий говорится в тексте заявления

Также по решению президента РФ Владимира Путина в зоне проведения специальной военной операции на Украине объявляется перемирие 8–9 мая.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также выступила с критикой провокационных высказываний Зеленского.