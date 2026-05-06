МИД: РФ не выступает перед 9 мая с позиции агрессии, это будет ответ на агрессию Захарова обозначила позицию России перед празднованием Дня Победы

Москва6 мая Вести.Россия не выступает с позиции агрессии, говоря о возможном ударе по Киеву. Это заявление Минобороны РФ в преддверии Дня Победы стоит рассматривать как неизбежный ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что лидер киевского режима Владимир Зеленский в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване позволил себе угрожающие заявления. Он заявил о намерении сорвать празднование Дня Победы в Москве.

В этот же день Министерство обороны Российской Федерации опубликовало предупреждение… Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию. Именно так следует воспринимать заявление Министерства обороны Российской Федерации от 4 мая и наши последующие шаги пояснила Захарова

Ранее официальный представить МИД РФ уже комментировала угрозы со стороны Зеленского. Она сравнила это с тем, как нацисты 80 лет назад сопротивлялись Победе.