Армия РФ не планирует и не наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины

МО: ВС РФ не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры Армия РФ не планирует и не наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины

Москва15 июн Вести.Российские войска не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, заявили в Минобороны РФ.

Армия России в ответ на совершенные Киевом теракты нанесла массированный удар по объектам ВПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске. МО РФ опубликовало список пораженных украинских предприятий, подчеркнув, что цели удара были достигнуты.

Вооруженные силы Российской Федерации по объектам гражданской инфраструктуры удары не планируют и не наносят подчеркнули в ведомстве

Ранее в Минобороны России также информировали, что ВС РФ ударили по военным аэродромам и ТЦК Украины.