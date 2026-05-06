МИД РФ: заявление МО РФ о готовности Киева к эвакуации было ответом на агрессию

МИД РФ: заявление МО РФ о готовности Киева к эвакуации было ответом на агрессию МИД РФ: заявление МО РФ о готовности Киева к эвакуации было ответом на агрессию

Москва6 мая Вести.Заявление Министерства обороны России о готовности Киева к эвакуации было ответом на агрессивные заявления со стороны киевского режима. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

Дипломат рассказала, что во все аккредитованные при МИД зарубежные дипмиссии и представительства была направлена нота, в котором содержался призыв обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан.

Захарова напомнила, что 4 мая глава киевского режима Владимир Зеленский сделал агрессивные заявления о намерении сорвать День Победы в Москве террористическими атаками.

В этот же день Министерство обороны Российской Федерации опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну – это было сделано именно в качестве ответной меры следует из заявления Захаровой на сайте МИД

4 мая в Минобороны России заявили, что населению украинской столицы и дипломатам стоит готовиться своевременно покинуть город. Как подчеркнули в ведомстве, если киевский режим попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве, то по центру Киева будет нанесен массивный ракетный удар.