Москва14 июнВести.С 9 июня киевский режим проводит принудительную эвакуацию семей с детьми до 17 лет из Краматорска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска осуществляется киевским режимом с 9 июня 2026 годасообщили в оборонном ведомстве
По данным Минобороны, Киев пошел на такие меры из-за стремительного продвижения "Южной" группировки войск ВС РФ в Константиновке (ДНР). Сообщается также, что в Краматорске началась эвакуация основных предприятий и их персонала в западные области Украины.