Киевский режим принудительно вывозит из Краматорска семьи с детьми до 17 лет

Киев ведет принудительную эвакуацию семей с детьми до 17 лет из Краматорска Киевский режим принудительно вывозит из Краматорска семьи с детьми до 17 лет

Москва14 июн Вести.С 9 июня киевский режим проводит принудительную эвакуацию семей с детьми до 17 лет из Краматорска Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ

Принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска осуществляется киевским режимом с 9 июня 2026 года сообщили в оборонном ведомстве

По данным Минобороны, Киев пошел на такие меры из-за стремительного продвижения "Южной" группировки войск ВС РФ в Константиновке (ДНР). Сообщается также, что в Краматорске началась эвакуация основных предприятий и их персонала в западные области Украины.