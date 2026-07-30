Синегубов: в Харьковской области эвакуируют семьи еще из 9 населенных пунктов

В Харьковской области объявили эвакуацию семей еще из девяти населенных пунктов Синегубов: в Харьковской области эвакуируют семьи еще из 9 населенных пунктов

Москва30 июл Вести.В Харьковской области принудительно эвакуируют семьи с детьми еще из девяти населенных пунктов, которые расположены в непосредственной близости от зоны военных действий. Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Расширяем зону обязательной эвакуации в Чугуевском районе. Приняли решение о проведении эвакуации, в частности принудительным способом, семей с детьми из девяти сел Старосалтовской общины написал он

По информации украинской администрации, на сегодняшний день в данных поселениях суммарно проживают свыше 800 граждан. Как отметил Синегубов, зона принудительной эвакуации неоднократно увеличивалась из-за стремительного приближения линии боевого соприкосновения.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник также рассказал, что в десяти населенных пунктах Днепропетровской области Украины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми.

Дипломат также указывал на явное противоречие между расширением зоны эвакуации гражданского населения и официальными заявлениями Киева об успехах и продвижении Вооруженных сил Украины на поле боя.