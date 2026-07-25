Москва25 июл Вести.В десяти селах Днепропетровской области Украины объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Об этом в своём Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, решение касается Богиневской громады Синельниковского района, откуда планируется принудительно вывезти 222 семьи, в которых воспитываются 364 ребенка. В общей сложности эвакуационные мероприятия сейчас проводятся в трех громадах Никопольского и восьми громадах Синельниковского районов Днепропетровской области. Мирошник отметил, что, согласно отчётам местных властей, за последние десять дней из этих районов уже вывезли 1100 взрослых и около 400 детей.

Дипломат также указал на явное противоречие между расширением зоны эвакуации гражданского населения и официальными заявлениями киевского руководства об успехах и продвижении ВСУ на поле боя. По мнению представителя МИД РФ, подобные экстренные меры со стороны местных администраций обычно свидетельствуют об обратном — об отступлении украинской армии.