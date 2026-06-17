Москва17 июн Вести.В Днепропетровской области объявили эвакуацию из 23 населенных пунктов Синельниковского района. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации на Украине Александр Ганжа в своем Telegram-канале.

Данная мера связана с приближением линии фронта к районам Днепропетровской области.

Еще из 23 населенных пунктов Синельниковского района начали принудительную эвакуацию семей с детьми. <...> В течение месяца покинуть опасные территории [должны] почти 3 800 молодых людей и девушек. Еще из 7 общин района продолжается эвакуация взрослых написал он

Ранее сообщалось, что киевский режим на фоне быстрого продвижения ВС РФ в Константиновке форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из населенных пунктов Дружковка и Славянск в ДНР.