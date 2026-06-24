Москва24 июнВести.Украинские власти объявили обязательную эвакуацию жителей населенных пунктов в граничащей с Белоруссией Черниговской области. Об этом сообщает агентство УНИАН.
С 1 июля в Черниговской области начнется обязательная эвакуация жителей 12 приграничных населенных пунктов. Такое решение принял Совет обороны области по запросу военныхсообщает агентство в своем Telegram-канале
Эвакуационные мероприятия планируется провести в течение двух месяцев. Отмечается, что для этого уже были подготовлены маршруты, транспорт и пункты временного размещения граждан.
Информацию о принудительной эвакуации также подтвердил и глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус.
Ранее на Черниговщине наблюдалась активизация мобилизационных мероприятий для усиления частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ТАСС, в регион были переброшены сотрудники охранных рот ТЦК (аналог военкомата) из западных областей республики.