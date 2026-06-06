Москва6 июнВести.Черниговскую и Сумскую области готовят к эвакуации. Об этом заявил депутат Верховной рады Анна Скороход.
В Черниговской и Сумской области дали задачу готовиться в случае чего к эвакуациисообщила Скороход украинским СМИ
Ранее начальник инженерных войск ВСУ Василий Сиротенко сообщил, что украинские военные начали срочно строить оборонительную линию от Киевского водохранилища до Сум.
2 июня власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семи населенных пунктов Богодуховского района. Вывезти планируют более 7 тысяч человек.