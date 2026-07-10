Москва10 июлВести.Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили команду минировать водоемы на границе под Черниговом для того, чтобы спровоцировать местное население к эвакуации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Уточняется, что командование ВСУ также перебросило в Черниговскую область подразделения 2-го батальона 143-й отдельной механизированной бригады.
В Черниговской области украинские националисты получили команду минировать приграничные водоемы, что, по мнению командования ВСУ, должно стать "дополнительным стимулом для выезда пророссийски настроенного населения"отмечается в публикации
Ранее сообщалось, что боевики украинского полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) открыли стрельбу по территориальной обороне ВСУ и нацгвардии в Черниговской области.