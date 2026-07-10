ТАСС: ВСУ заминировали водоемы под Черниговом, чтобы жители эвакуировались

Боевики ВСУ заминировали водоемы под Черниговом, чтобы спровоцировать эвакуацию ТАСС: ВСУ заминировали водоемы под Черниговом, чтобы жители эвакуировались

Москва10 июл Вести.Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили команду минировать водоемы на границе под Черниговом для того, чтобы спровоцировать местное население к эвакуации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что командование ВСУ также перебросило в Черниговскую область подразделения 2-го батальона 143-й отдельной механизированной бригады.

В Черниговской области украинские националисты получили команду минировать приграничные водоемы, что, по мнению командования ВСУ, должно стать "дополнительным стимулом для выезда пророссийски настроенного населения" отмечается в публикации

Ранее сообщалось, что боевики украинского полка "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) открыли стрельбу по территориальной обороне ВСУ и нацгвардии в Черниговской области.