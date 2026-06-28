ВСУ экстренно перебрасывают боевые группы пограничников под Чернигов ТАСС: боевые группы 31-го погранотряда ВСУ спешно перебрасывают под Чернигов

Москва28 июн Вести.Боевые группы 31-го погранотряда Госпогранслужбы Украины срочно направляют в Черниговскую область. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. На это указывает анализ публикаций украинских волонтеров.

Враг продолжает переброску живой силы и техники в Черниговскую область. Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что противник экстренно перебрасывает на данный участок фронта сводные боевые группы 31-го погранотряда (Черновицкая область) сказал собеседник агентства

Ранее сообщалось, что разведка Вооруженных сил России сорвала переброску украинского десанта в район Красноармейска. В ходе атаки российские военные ликвидировали 17 бойцов ВСУ и несколько единиц техники.

До этого появлялась информация о том, что военнослужащие 31-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины во время несения службы на границе самовольно оставляют позиции и уходят в Румынию.