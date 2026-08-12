В приграничье Черниговской области переброшены украинские спецподразделения ВСУ перебросили в Черниговскую область спецподразделения "Тимура" ГУР

Москва12 авг Вести.Группы спецподразделения "Тимура" ГУР Минобороны Украины переброшены в приграничье Черниговской области, рассказали агентству ТАСС в российских силовых структурах.

Такие данные были получены на основе анализа публикаций украинских волонтеров.

В приграничные районы Черниговской области переброшены отдельные группы спецподразделения "Тимура" ГУР сказал собеседник агентства

Ранее сообщалось о переброске в Черниговскую область военных двух украинских бригад для накопления там резервов.