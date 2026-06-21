Черниговская область усиливает мобилизацию в приграничье с Белоруссией

В Черниговской области Украины усилены мобилизационные мероприятия Черниговская область усиливает мобилизацию в приграничье с Белоруссией

Москва21 июн Вести.В Черниговской области Украины, граничащей с Белоруссией, наблюдается активизация мобилизационных мероприятий для усиления частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В материале указывается, что в регион были переброшены сотрудники охранных рот территориальных центров комплектования (ТЦК) из западных областей Украины, включая Ровненскую, Волынскую и Ивано-Франковскую области.

По данным собеседника агентства, основной задачей переброски является максимально возможное повышение укомплектованности частей, расположенных вдоль белорусской границы.

Он также сообщил, что украинских граждан активно убеждают не препятствовать мероприятиям по оповещению и призыву, гарантируя при этом прохождение службы непосредственно в Черниговской области.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ отправляет военнослужащих мобильных групп ПВО в Черниговскую область для удержания позиций в приграничье.