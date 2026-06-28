Названа вероятная цель переброски пограничников ВСУ под Чернигов Дандыкин: ВСУ перебрасывают пограничников под Чернигов, чтобы отвлечь РФ от ДНР

Москва28 июн Вести.Перебрасывая подразделения в Черниговскую область, Вооруженные силы Украины пытаются отвлечь российскую армию от освобождения Донецкой Народной Республики. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин. Он обратил внимание, что сейчас украинские формирования терпят поражение на Донбассе.

По словам эксперта, об эвакуации 12 населенных пунктов из Черниговской области он узнал ранее и сразу предположил, что это будет означать ввод частей. Дандыкин не исключил, что речь может идти о провокации против Белоруссии, о вероятности которой неслучайно говорил Александр Лукашенко, либо о попытке что-то предпринять на российской территории. Однако на полноценный "Курск-2", по его мнению, у противника не хватит сил.

Что-то могут предпринять, чтобы попытаться отвлечь внимание с других участков фронта, в частности, с Донецкого направления, где они в районе Константиновки и Красного Лимана терпят бедствия сказал Дандыкин

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что провести какую-либо наступательную операцию под Черниговом у ВСУ возможности нет. Максимум, на что способна украинская сторона, - это попытка небольшой диверсии на данном направлении, уточнил собеседник издания.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что провести какую-либо наступательную операцию под Черниговом у ВСУ возможности нет. Максимум, на что способна украинская сторона, - это попытка небольшой диверсии на данном направлении, полагает собеседник издания.

Дандыкин пояснил, что речь идет о границе с Брянщиной, где лесистая местность вряд ли позволит пройти технике, но подходит для действий диверсионно-разведывательных групп. Все это эксперт назвал очередной авантюрой, спланированной Западом, добавив, что российские военные уже наносят поражение по местам скопления противника, в том числе в Черниговской области.

Ранее информационное агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что командование ВСУ в экстренном порядке перебросило боевые группы 31-го пограничного отряда в Черниговскую область. По данным источника, это перемещение фиксируется на фоне продолжающегося наращивания сил противника на северном направлении.