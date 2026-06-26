Военэксперт Попов: при нападении Украины на Белоруссию ВС России пойдут на Киев

При нападении Украины на Белоруссию ВС России могут пойти на Киев Военэксперт Попов: при нападении Украины на Белоруссию ВС России пойдут на Киев

Москва26 июн Вести.Генерал-майор авиации Владимир Попов проанализировал возможные риски атак Украины на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и объекты военно-промышленного комплекса (ВПК).

В статье издания "МК" говорится, что с 1 июля Киев приступает к принудительной эвакуации двенадцати населенных пунктов в Черниговской области, расположенных вдоль границы с Белоруссией. Эти действия разворачиваются на фоне угроз украинской стороны атаковать белорусские объекты ВПК.

Эксперт подчеркнул, что Минск является стратегическим союзником Москвы, и любое вооруженное посягательство автоматически запустит механизм совместного ответа. В подобном сценарии не исключено быстрое наступление союзных сил на киевском направлении.

Если ВСУ организуют эту жесткую провокацию, мы будем вынуждены туда пойти через Белоруссию утверждает Попов

Вместе с тем, генерал отметил, что приоритеты Вооруженных сил (ВС) России в настоящее время сосредоточены на других участках фронта — Купянском направлении, Донбассе, Запорожье, Днепропетровской области и прикрытии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Попов также сообщил, что Киев будет взят в любом случае и очень быстро, но не в ближайшие три месяца.

Он также оценил альтернативные версии событий, выразив сомнение, что передвижения украинских войск в Черниговской области являются отвлекающим маневром перед ударом по Крыму. Однако для серьезной операции на полуострове у ВСУ недостаточно ни личного состава, ни техники, а форсирование Днепра и ведение боевых действий в степной зоне под огнем флота эксперт назвал самоубийственным сценарием.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил уничтожить военную технику в белорусском приграничье, если президент республики Александр Лукашенко не прикажет ее вывести в течение недели. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал эти высказывания как вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

22 июня Зеленский вновь обратился к Минску с жестким требованием прекратить техническую поддержку России. По его версии, речь идет о ретрансляторах на украинско-белорусской границе, которые, как утверждает украинская сторона, помогают российской армии атаковать украинские объекты. Позже глава киевского режима заявил, что ретрансляторы на приграничной территории Белоруссии прекратили работу.