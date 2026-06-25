RS: Зеленский пытается расширить конфликт, втягивая в него НАТО и угрожая Минску

RS: Зеленский грозит Белоруссии и пытается втянуть НАТО в конфликт RS: Зеленский пытается расширить конфликт, втягивая в него НАТО и угрожая Минску

Москва25 июн Вести.Киев пытается расширить вооруженный конфликт, втянув в него Белоруссию и страны Прибалтики, входящие в НАТО, пишет американское издание Responsible Statecraft.

…Реальная угроза расширения войны в данный момент исходит от Украины, причем на двух фронтах — от стран Балтии и Беларуси указывает журналист Тед Снайдер

Автор статьи обратил внимание на ультиматум Зеленского в адрес Лукашенко об отключении ретрансляторов у границы, а также участившиеся случаи проникновения украинских беспилотников в страны Прибалтики.

В статье подчеркивается, что Россия обвиняла Прибалтику в предоставлении "воздушных коридоров" для дронов Киева, а также говорила о возможном запуске украинских беспилотников со своей территории.

Это рискует втянуть НАТО — и ​​США — в прямую войну с Россией. …Эта словесная война, включая последние угрозы Зеленского, становится опасной полагает Снайдер

Он указал на риск эскалации конфликта и его выхода за пределы России и Украины.

Ряд экспертов портала выразили мнение, что Зеленский с помощью подобных выпадов проверяет реакцию западных партнеров на эскалацию конфликта, и если серьезных возражений от них не будет, то "есть большая вероятность, что он продолжит наращивать давление".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что на саммите G7 во Франции Зеленский пытался продемонстрировать, как он якобы управляет лидерами "семерки", не привлекая внимание санитаров.