Галузин заявил, что Украина пытается втянуть в конфликт ближайших соседей Галузин: Киев пытается втянуть в конфликт Белоруссию

Москва11 авг Вести.Киевский режим стремится втянуть в конфликт ближайших соседей, в том числе Белоруссию, рассказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

В беседе с ТАСС он отметил, что в июне представители киевского режима озвучивали необоснованные угрозы в адрес Минска.

Рассматриваем такие замыслы Киева и его европейских спонсоров как очередное свидетельство незаинтересованности украинской хунты в установлении мира в регионе, его стремления расширить географию боевых действий, втянув в конфликт ближайших соседей сказал представитель МИД

В июне глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил уничтожить технику в приграничье Белоруссии, если белорусский лидер Александр Лукашенко не распорядится убрать ее в течение недели.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал осудить "циничную попытку" Зеленского расширить географию военных действий.