Галузин: РФ будет расценивать провокации против Минска как посягательство на СГ

МИД РФ предупредил Киев о последствиях за провокации против Минска Галузин: РФ будет расценивать провокации против Минска как посягательство на СГ

Москва11 авг Вести.Россия будет расценивать любые попытки Украины дестабилизировать обстановку в Белоруссии и провокации против Минска как посягательство на все Союзное государство (СГ).

Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин агентству ТАСС.

Любые попытки дестабилизации обстановки и провокации против нашего союзника [со стороны киевского режима] будут расцениваться как посягательство на все Союзное государство рассказал Галузин

Он подчеркнул, что между Москвой и Минском с марта 2025 года действует Договор о гарантиях безопасности в рамках СГ, закрепляющий "четкий механизм совместного реагирования на любые действия, которые могут быть квалифицированы как угроза суверенитету, территориальной целостности или конституционному строю одной из сторон".

В соответствии с духом и буквой этого соглашения, безопасность России и Белоруссии неделима, а любое посягательство извне на одного из союзников автоматически рассматривается как вызов всему Союзному государству добавил Галузин

Он также рассказал, что киевский режим стремится втянуть в конфликт ближайших соседей, в том числе Белоруссию.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров призвал осудить "циничную попытку" главы киевского режима Владимира Зеленского расширить географию военных действий.