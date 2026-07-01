В Совфеде заявили о консолидированном отпоре в случае атаки ВСУ на Белоруссию Косачев: возможный удар ВСУ по Белоруссии получит консолидированный отпор

Москва1 июл Вести.Любое проявление военной агрессии Киева в адрес Белоруссии будет встречено "консолидированным отпором" со стороны Москвы и Минска, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев в интервью ТАСС.

Косачев утвердительно ответил на вопрос агентства о том, встанет ли РФ на защиту Белоруссии в случае атаки со стороны Украины. Он напомнил, что страны являются Союзным государством, и союзнический характер их отношений проявляется и с военной стороны.

И любой, кто говорит о перспективе какой-то вооруженной операции в отношении Белоруссии, должен отчетливо понимать, что он будет иметь дело с консолидированным отпором со стороны наших двух союзных государств указал сенатор

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что республика ответит с применением всего своего потенциала в случае, если ВСУ попробуют пересечь границу страны.