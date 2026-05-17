В Минске заявили о недопустимости удара в спину России Депутат Гайдукевич: Белоруссия не допустит удара в спину России

Москва17 мая Вести.Белоруссия никогда не допустит удара в спину России и продолжит защищать западные рубежи Союзного государства. Об этом заявил заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

По его словам, Москва остается главным союзником Минска, а Белоруссия не намерена отказываться от союзнических обязательств. Гайдукевич подчеркнул, что задача республики – обеспечить безопасность западного направления и не допустить угроз для России.

Россия – наш союзник, мы его никогда не предадим. У нас задача – защитить границу Союзного государства, западное направление, чтобы никогда по России никакого удара в спину не было. И его не будет следует из публикации Гайдукевича в его Telegram-канале

Парламентарий также прокомментировал заявления украинских чиновников в адрес Минска. Он отметил, что в случае нападения на Белоруссию "никакой военной операции не будет", поскольку будут задействованы все возможные меры реагирования, включая удары по центрам принятия решений.

Гайдукевич добавил, что Белоруссия не готовится к открытию второго фронта и не заинтересована в эскалации конфликта.