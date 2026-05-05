В Белоруссии ответили на заявление Армении о "губернии России" МИД Белоруссии отреагировал на заявление Армении о "губернии России"

Москва5 мая Вести.Белоруссия - суверенная страна, которая сама определяет формат своих отношений с Россией и не позволит кому-либо себя поучать, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

Так он прокомментировал заявления спикера Нацсобрания Армении Алена Симоняна, который, говоря об отношениях с Россией, назвал Белоруссию "губернией". Эти слова Симоняна Варанков назвал предвыборным популизмом и попыткой отвлечь электорат Армении от внутренних проблем: превысившей порог в 40% бедности, растущей безработицы, стагнации регионов.

Проще всего назначить "внешнего врага" и упражняться в оскорбительных ярлыках. Такой циничный подход вызывает лишь сожаление. Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать заявил Варанков

Пресс-секретарь белорусского МИД подчеркнул, что результатами проевропейского курса Еревана стали депопуляция, хроническая нестабильность экономики, полная внешнеполитическая зависимость, "вынуждающая марионеточно обслуживать чужие саммиты".

Как также указал Варанков, Минск разделяет братский белорусам армянский народ и его недальновидных представителей власти и убежден, что рано или поздно руководство Армении, вернувшись к здравому смыслу, вернется и к конструктивному диалогу с Белоруссией.